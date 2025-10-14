¡ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤ÄÂ¸ºß´¶¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·Ä¾¸å¡ÄÊÆ¼Â¶·¤â¶¯Ä´¡ÖÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶èSÂè4Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿½¹ð·É±ó¢ª¥Ù¥Ã¥Ä²¡¤·½Ð¤·
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é¤â1»Íµå¡¢2ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£9²ó¤Î·É±ó¸å¤Ïµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢ÊÆ¼Â¶·¤Ç¤âÂçÃ«¤Î¤â¤¿¤é¤¹¡È¸ú²Ì¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.056¤È¶ìÀï¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Î½éÀï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¡¢5²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤ÇÄ¾¶á20ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Þ¤Ç²¼¹ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â9²ó¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¼é¸î¿À¥¦¥ê¡¼¥Ù¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤ÊÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Î½ÐÎÝ¤â¥«¥®¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·¸å¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î´ÆÆÄ¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò·É±ó¤·¤ÆËþÎÝºö¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖTBS¡×¤Ç¤â¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¡¢Âè4Àï¤Ç¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬Àï¤Ã¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè4Àï¤Ï7²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ÇÂçÃ«¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£¼é¸î¿À¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¤Ï¿½¹ð·É±ó¤¹¤ë¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ò¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤âMVPºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÎºÍ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë