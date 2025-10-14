¡Ö³Î¤«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤ó¤è¤Ê¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ØÍ×·Ù²ü¤Ï¡ÖÊâ¤«¤»¤¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉúÊ¼?!¡¡Ì¾Á°µó¤²¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Áª¼ê¤È¤Ï
¡¡15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¾¾ËÜ¹äÁª¼ê²ñÄ¹¤¬Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µîÇ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¤º¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¡£¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡Ö(Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤òÎóµó¤·¤Æ)¿ÈÄ¹¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï°éÀ®¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶(ÂçÀ®)¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ³¤Ìî(Î´»Ê)¤¯¤ó¡£¤Ê¤¼¤«¤¦¤Á¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ä¤è¤Í¡£Êâ¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿Æó¿Í¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤Ïº£µ¨ÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÂÇÎ¨2³ä3Ê¬3ÎÒ¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÈÊÂ¤ÓºÇ¤âÂ¿¤¯Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤À¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë³¤Ìî¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤ó¤è¤Ê¡×¡ÖËÒ¸¶¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤¥¡Á¡Á¡Á¡Á °éÀ®¾å¤¬¤ê¤Ïº¬À¤¹¤´¤¤¤è¤Í¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£