¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½7µð¿Í¡Ê14Æü¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡º£µ¨Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ1·³¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Íèµ¨¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÌî²ÔÆ¬±ûÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤ÆÀèÈ¯¤·3²ó⅔¤òÅê¤²¤Æ7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¤Û¤í¶ì¤¤Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î147¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤·3¿Í¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¤À¤¬2²ó¤Ë4ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2¼ºÅÀ¡£3²ó¤â2ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢56µå¤òÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¿¶¤ëÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡ËÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢·è¤áµå¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ1·³¤ò·Ð¸³¡£Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÏÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤òËá¤¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï1·³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÂÇ¤Á¼è¤ë³ÎÎ¨¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡£Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤¿21ºÐº¸ÏÓ¤Î¸þ¾å¿´¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤òà½¤¹Ô¤Î¾ìá¤È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë