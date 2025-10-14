¼ª¤Ë­à¤Ï¤à¤Ï¤à­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î°Â°æÆî¡ÊX@yasaiminami¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

°¦¸¤¤Îº¸¼ª¤òËþÂ­¤²¤Ë¡Ä

¡¡2024Ç¯¥ß¥¹ÆüËÜ¤Ç½÷Í¥¤Î°Â°æÆî(21)¤¬°¦¸¤¤Î¼ª¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¢¨¤ªµö¤·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢°¦¸¤¤Îº¸¼ª¤ò­à¤Ï¤à¤Ï¤à­á¤·¤ÆËþÂ­¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò2ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È´é¤ò¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿Ì£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ªÀùÌß´¶¤¬¡ª¤¤¤ä¥Ï¥à¥«¥Ä¡©¡×¡Ö¤ª¤«¤­¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Î»Ò¡¢¤Ê¤ó¤«½õ¤±µá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£