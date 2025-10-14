¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×à¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤óá¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×À»ÃÏ½äÎé¡¢¹âÃÎ¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¡×¹Ô¤¡Ö°¥½¥¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ë¡×
¡ÖÍ¥¤·¤¯¤¢¤ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡×
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì(64)¤¬Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹âÃÎ¤òË¬¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÆ°²è¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»³»û¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Èþ½Ñ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤òË¬¤ì¤¿»³»û¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¡£¡ÖÍ¥¤·¤¯¤¢¤ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë°¥½¥¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ë¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¡¢¹âÃÎ¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª ¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡×¹Ô¤¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤¿¸æÌÈÍ¿Ä®¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÄ®¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¹âÃÎ¤Ë¤Ï¡Ö¸åÌÈÄ®¡×¤¬¼Âºß¤¹¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¾ð½ï¤È¤¤¤¦¤«É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óºÇ¹â¡×¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤Ç¤¹¤Í¡£Ä«¥É¥é¤ÎÀèÀ¸¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥·¥ß¥¸¥ß¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¼Â¤Ë¤¤¤¤Ì£½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤éÍ¾·×¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°¥½¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£