ÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤ò»ý¤Ä¶ØÃÇ¤Î½÷Î®ºî²È¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç
¡¡¹âÌî»³¿¿¸À½¡ÂçÁÎÅÔ¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î²ÈÅÄÁñ»Ò¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¤¤É¡ª YouTube²ÈÅÄÁñ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ï¡¢¤³¤Î9·î¤Ç5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤¤Ë¡£5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷Î®ºî²È¤µ¤ó4Ì¾ÍÍ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÂÃÌ²ñ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ç¡Ö¡Ú¶ØÃÇ´ë²è¡Û½÷Î®ºî²È¤¿¤Á¤¬ÂçË½Ïª¡ªNG¤Ê¤·¤ÎÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯Part 1¡×¤ÎÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£ºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î¡¢ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¡¢ÃæÂ¼¤¦¤µ¤®¡¢µÚÀîÌ²»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË½Ïª¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤´é¤Ö¤ì¡×¡ÖÇ»¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤³¤Î½¸¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤âÆâÍÆ¤â¤ä¤Ð¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡¢³§¤Ë¥¬¥ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú³ä¤ì¤ë¤Û¤É¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°¹¤µ¤óÃ£¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈá»´¤Ê¤³¤È¤âÅÙ¤ò±Û¤¹¤È¿ÍÀ¸¤Îµ®½Å¤ÊÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë½÷»Ò²ñ¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¹ë²Ú¤Ê½÷»Ò²ñ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÈÅÄ¤Ï1986Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥º(Æó¸«½ñË¼)¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£