¡ÖÁ¯Îõ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¡×¡Ö¼Â¤ê¤Î½©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î°áÁõ¤¬Âç¥Ð¥º¥ê
½©¤ò´¶¤¸¤ëàÇò¥Ë¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îµ×ÊÝ°æÄ«Èþ(37)¤¬¡¢½Ð±é¤·¤¿NHK¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¤Î°áÁõ¤ò¸ø³«¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNHKÁí¹ç¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡£½©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿♡¡×¤ÈX¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ÈÍÕ¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬35Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±ÜÍ÷¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½©¤ò´¶¤¸¤Æ°áÂØ¤¨¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ¯Îõ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¡×¡Ö¼Â¤ê¤Î½©¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£