¤Ò¤È·î¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬£¸£°»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É°ãË¡¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤¬ºòÇ¯ÅÙ¡¢·²ÇÏ¸©Æâ£±£¶£¸¤Î»ö¶È½ê¤ËÀ§Àµ´«¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬·²ÇÏÏ«Æ¯¶É¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈºòÇ¯ÅÙ¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë°ãË¡À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë£µ£°£±¤Î»ö¶È½ê¤ËÂÐ¤·´ÆÆÄ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£³£¸£µ¤Î»ö¶È½ê¤ÇË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¡Ö°ãË¡¤Ê»þ´Ö³°Ï«Æ¯¡×¤¬Á°¤ÎÇ¯¤«¤é£µ£¶¥«½ê¾¯¤Ê¤¤£±£¶£¸¤Î»ö¶È½ê¡¢¡Ö»Ä¶ÈÂå¤ÎÉÔÊ§¤¤¡×¤¬£±£´¥«½êÂ¿¤¤£²£¹¤Î»ö¶È½ê¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÌ¤¼Â»Ü¡×¤¬£¸£·¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤·¤¿¡£
»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¶È½ê¤Î¤¦¤Á¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤È¤µ¤ì¤ë·î£¸£°»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¥±ー¥¹¤Ï£¹£³¤Î»ö¶È½ê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·î£±£°£°»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï£´£·¤Î»ö¶È½ê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ãË¡¤Ê»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¶È¼ïÊÌ¤Ë¤ß¤Þ¤¹¤ÈÀ½Â¤¶È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯£´£µ¤Î»ö¶È½ê¡¢¼¡¤¤¤Ç±¿Í¢¸òÄÌ¶È¤¬£²£·¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤·¤¿¡£·²ÇÏÏ«Æ¯¶É¤Ç¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
