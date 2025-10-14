¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÀä¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¸ÉÆÈ»à¡ÈÍ½È÷·³¡É¤ÎÃËÀ¤¬¸ì¤ë¿ÍÀ¸¤Î°ÅÅ¾¡¡¡È¸ÉÆÈ»à¥¼¥í¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¼¯»ùÅç¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤¬¡È¿·¤¿¤Ê¸«¼é¤ê¡É¤ÇÆ³¤¤¤¿ºÆ½ÐÈ¯
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÀä¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹51ºÐ¤ÎÃËÀ¡£»Å»ö¤ò¼¤á¡¢²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·Âàµî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢½»¤Þ¤¤¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÉÆÈ»à¡ÈÍ½È÷·³¡É¤ÎÃËÀ¤¬µß¤¤¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎNPOË¡¿Í¡Ö¤ä¤É¤«¤ê¥×¥é¥¹¡×¡£µï½»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê¸«¼é¤ê¡É¤Ç¸ÉÆÈ»à¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¸ÉÎ©¤òËÉ¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿ÃËÀ¤â¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢Á´¹ñ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ï7Ëü6000¿Í¡£¿¼¹ï¤Ê¸ÉÆÈ»à¤òËÉ¤°¥«¥®¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÆÃ½¸¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë