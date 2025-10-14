2PM¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDAWN¡ÙÆÃÅµ¡õ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ²ò¶Ø¡¡¥¸¥å¥ó¥±¥¤»²²Ã¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦2PM¤Î¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤¬¡¢29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÆüËÜ½é¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDAWN¡Ù¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµÆâÍÆ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤ÉÆÃÅµ²èÁü
¡¡ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÃúÇ«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡£º£²ó¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Å»ë¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦ºë¶Ì¡¦ÅÔÆâ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¡¢´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDAWN¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2PM¤Î¥¸¥å¥ó¥±¥¤¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ø´Å¤¯ ÀÚ¤Ê¤¯ ¶¯¤¯ feat. Jun. K¡Ù¤ä¡¢AK-69¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê2AM¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿¡ØInto the Fire¡Ù¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Ï½é²óÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¤ÎÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Amazon¤Ç¤Ï¡È¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡É¡¢mu-mo¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ß2¼ï¡×¡Ê2·ÁÂÖÆ±»þ¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿Í¤Ç¤Ï¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê·ÁÂÖÊÌ2¼ï¡Ë¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬11·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢12·î¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¸¥å¥ó¥±¥¤¤Î»²²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDAWN¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ØDAWN¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00¡Á
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÃêÁª¤Ç100¿Í¡Ë
¢¨¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡§10·î14Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00 ¡Á 10·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë23¡§59
¡¦11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00¡Á
¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÃêÁª¤Ç50¿Í¡Ë¡¿ÂçºåË¿½ê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¦11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë1Éô13¡§00¡Á¡¿2Éô16¡§00¡Á
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ¡Ê´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¿ºë¶Ì¸©Ë¿½ê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¦11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë1Éô13¡§00¡Á¡¿2Éô16¡§00¡Á
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ¡Ê´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¿ºë¶Ì¸©Ë¿½ê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¦11·î10Æü¡Ê·î¡Ë13¡§00¡Á
¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÃêÁª¤Ç50¿Í¡Ë¡¿ÅÔÆâË¿½ê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
