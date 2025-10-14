CÂçºå¡¦ÅÄÃæ½ÙÂÁ¼ç¾¤¬Êì¹»¤ÎÃæ³Ø¹»¤òË¬Ìä¡¡´Ä¶³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡ÖÃÝ¤¢¤«¤ê¡×¤òÀ©ºî
¡¡CÂçºå¤ÎMFÅÄÃæ½ÙÂÁ¼ç¾¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¡¢Êì¹»¤Î´ßÏÂÅÄ»ÔÎ©ÅÚÀ¸¡Ê¤Ï¤Ö¡ËÃæ³Ø¹»¤òË¬¤ì¤Æ´Ä¶³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÏÃÝºà¤¬ËÉÙ¤ÊÈ¾ÌÌ¡ÖÊüÃÖÃÝÎÓ¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Î°ì´Ä¤ÇÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤ÏÅÚÀ¸Ãæ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷23¿Í¤È¸òÎ®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö´ßÏÂÅÄ¤ÎÃÝ¡×¤ÏÆîµªÇòÉÍ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬¿©¤Ù¤ëºû¤òÌó20Ç¯´ÖÄó¶¡¡£ºÇ¹â¤ÇÇ¯´Ö100¥È¥ó¶á¤¯¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¥À¤Ï»ÞÍÕ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´´¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£´ßÏÂÅÄ»Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ´´¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò¹Í°Æ¡£¿©´ï¤äÃÝ¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿½üÁðºÞ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÏÃÝ¤Çºî¤Ã¤¿Ãã¼¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥À¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»ÞÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò³¤¤ËÄÀ¤á¤Æ¥¢¥ª¥ê¥¤¥«¤Î»ºÍñ¾ì½ê¤Ë¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÊüÃÖÃÝÎÓ¤ÎÌäÂê¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬´ßÏÂÅÄ¤ÎÃÝ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äà¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ª¥ê¥¤¥«¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¹ÖµÁ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3Ç¯À¸11¿Í¤È¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥í¥´¤Î¡ÖÃÝ¤¢¤«¤ê¡×¤ÎÎ¢¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÄÃæ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÃÝ¤Ë¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò³«¤±¤Æ¥É¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ïº´Ìî±ÑÍø´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¡Ê46¡Ë¤¬ÍèË¬¡£¡ÖËÍ¤â´ßÏÂÅÄ¤ÎÃæ³Ø¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ÆËÌÍÛ¡Ê¸½¡¢´ØÂçËÌÍÛ¹â¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÄÃæÁª¼ê¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¯¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸½Ìò¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÂç¤¤¤Áª¼ê¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼é¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÂÀïÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤¬ÂçÀÚ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¡£Áê¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë´ó¤»¤ë¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê²óÅú¡£FW»³Ãæ¶ãÆó¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÇØ¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤ÏÃæ³Ø¹»¤Îº¢¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤«¤é¥°¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¿²¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤ÊÊÖÅú¡£»³Ãæ·¯¤Ï¹â¹»¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡ÖÅÄÃæÁª¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¡È¤³¤³¡É¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ë¤âÅô¤ò¤È¤â¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡CÂçºå¤Ï25Æü¤Î¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀîºêÀï¤ËÅÚÀ¸Ãæ¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ¤ò¾·ÂÔ¤·¤ÆÊüÃÖÃÝÎÓ¤«¤éÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Çºî¤Ã¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£