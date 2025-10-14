22¡õ23Ç¯NARÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤¬°úÂà¡¡ÆîÉôÇÕ10Ãå¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¡Ö´°Á´Ç³¾Æ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡22¡õ23Ç¯NARÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ç¡¢13Æü¤ÎÆîÉôÇÕ¡ÊJpn1¡¢À¹²¬¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç10Ãå¤À¤Ã¤¿¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ê²´7¡áÊ¼¸Ë¡¦¿·»Ò²í¡¢Éã¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼¡Ë¤Î°úÂà¡¢¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£14Æü¡¢ÌîÅÄÁ±¸Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¹æ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¸æÊó¹ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÏºòÆü¤ÎÆîÉôÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºòÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½Ð¤·¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤·¤¤¾®ºÙ¹©¤Î¤Ê¤¤¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤Î¸«»ö¤ÊÇÔÀï¤Ç¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤âËÍ¤â´°Á´Ç³¾Æ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Þ¤¹¡£·ÒÍÜÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Þ¤¿¸æÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¼°¤Î¤Û¤¦¤â±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ¸åÆü³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆüÄø·è¤Þ¤ì¤Ð¸æÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º°È¾å¤Ç¤Î¸æÈäÏªÌÜ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¤Ç°úÂà¡¢¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤ÏÆîÉôÇÕ¤ÎÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆîÉôÇÕ¸å¤Ë¤â¤¦1Áö¤¹¤ë¤«¡¢Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÄÌ»»33Àï13¾¡¡¢23Ç¯JBC¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇJpn1À©ÇÆ¡£ºòÇ¯¥É¥Ð¥¤¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥Ò¡¼¥ó5Ãå¡Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È11Ãå¡Ë¤Ë±óÀ¬¤·¤¿¡£