¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë¡¡¥Í¥Ã¥È¶¦´¶¡ÖÎÞÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ï¤«¤ë¤è¡×½é¾¡ÍøÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥¸¥ëÀï
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿3·î20Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Êºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¤âÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎÞ¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤¦¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ï¤«¤ë¤è¡×¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤á¤Á¤ãÎÞÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î0¾¡2Ê¬11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¡£Ä¾¶á¤Ï22Ç¯6·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¡¢FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥¹¡Ë¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
