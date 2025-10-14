¹©»ö¤ÇÃÏÈ×ÄÀ²¼¤·¤¿Ä®¡¡5Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡Ä¡Ö¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡×¡¡·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¡¡
·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¿·¤¿¤Ê¶è´Ö¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÎÆüÍËÆü¡Ê10·î19Æü¡Ë¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹©»ö¤ÇÃÏÈ×ÄÀ²¼¤·¤¿Ä®¡¡5Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡Ä¡Ö¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡×¡¡·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¡¡
·§ËÜ±Ø¤«¤éËÌ¶è¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤°ìÊý¤Ç¡¢³«ÄÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
µ¼Ô¡Ö»ä¤Î¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¿·¤¿¤Ê¶è´Ö¤Ç¤¹¡×
·§ËÜ»ÔËÌ¶è²¼¸§Àî¤«¤éÆî¶èº½¸¶¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö·×²è¤Î¡Ö·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¡×
¿·¤¿¤ËÄÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢²Ö±àIC¤«¤éÃÓ¾å·§ËÜ±ØIC¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½4.6km¤Ç¤¹¡£
¿·¶è´Ö¤Î³«ÄÌ¤òÁ°¤Ë¡¢9·î¡¢Æ»Ï©¤ò»ÔÌ±¤Ë³«Êü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ï¼«Æ°¼Ö¤·¤«ÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡ª³«ÄÌ¤¹¤ì¤ÐÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë¡¢¤ß¤ÊÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÃæ¡¦¡¦¡¦
¡Ö¤¢¤Î²¼¤À¤â¤ó¤Í¤Á¤ç¤¦¤É¡×
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É²¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¦¡¦¡¦¡×
É×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Â¼ËÜ¼þ¼£¤µ¤ó¤È¾ÈÂå¤µ¤ó¡£2¿Í¤Ï¡¢À¾´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¿·¤¿¤Ê¶è´Ö¤¬ÄÌ¤ëÃ«ÈøºêÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤ÏÆ»Ï©¹©»ö¤¬¸¶°ø
»ä¤¿¤ÁRKK·§ËÜÊüÁ÷¤Î¼èºàÈÉ¤ÈÂ¼ËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Î¼èºà
¡Ö¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥½¥í¥½¥í¥½¥í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
――¤³¤ì¼«Æ°¥É¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¼«Æ°¥É¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Êâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¡¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
5Ç¯Á°¡¢Â¼ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Ç¡Ö·¹¤¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ²ÈÃæ¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼ËÜ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¶á½ê¤ÎÊ£¿ô¤Î²È¤Ç¤â¡ÖÊ½¤¬·¹¤¤¤¿¡×¡ÖÉßÃÏ¤ËÃÊº¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½»Ì±¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ·§ËÜ»Ô¤¬Ä´ºº¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ°è°ìÂÓ¤ÇÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Ã«ÈøºêÄ®¼þÊÕ¤Ç¤ÏÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¹©»ö¤Î°ì´Ä¤Ç2ËÜ¤Î¶¶Âæ¤È5ËÜ¤Î¶¶µÓ¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢¹©»ö¤Î²áÄø¤ÇÍ¯¤½Ð¤·¤¿ÃÏ²¼¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÃÏÈ×¤¬ÄÀ²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÀìÌç²È²ñµÄ¤â¸½ÃÏ¤äÃÏÁØ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡ØÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Î¸¶°ø¤ÏÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¹©»ö¡Ù¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¿¼Â¤ËÁ´ÌÌÅª¤ËÊä½þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ì¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´Éô·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÆÃÏÈ×¤ò¶¯²½¤·¤Æ·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Â¼ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤È¹©»ö¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Î¸¡¾Ú¡¢Êä½þ¤ò¤á¤°¤ë·§ËÜ»Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¡¢·¹¤¤¤¿²È¤Î²òÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÃÛ¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë3Ç¯È¾¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼ËÜ¾ÈÂå¤µ¤ó¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Î½ý¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë²È¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
Â¼ËÜ¼þ¼£¤µ¤ó¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÁêÅö¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Â¼ËÜ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÅÏîµ¤µ¤ó¡¦ÃÝ°æ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Ç¤¹¡£
ÃÝ°æ¤µ¤ó¤Î²È¤ÏÅö»þ¤Þ¤ÀÃÛ5Ç¯¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¤ÏÆ§¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢ÃÏÈ×¶¯²½¤Î¹©»ö¤ËÈ¼¤¦¿¶Æ°¤äÁû²»¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝ°æÄ¾·Ã¤µ¤ó¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°Â¤ÊÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«ËÜÅö¤ËÁá¤¤£µÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬Í×¡Ù¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»Ô¤¬ºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¸½ºß¡¢Ç¯¤Ë1²ó¡¢ÃÏÈ×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»Ô À¾´Ä¾õÆ»Ï©¿ä¿Ê¼¼ ÃæÅç¶¿¼¡¼¼Ä¹¡ÖÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³«ÄÌ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿¦°÷¤ÎÃÎ¼±¡¦µ»½ÑÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¹ÔÀ¯¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Â¼ËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡£
Â¼ËÜ¾ÈÂå¤µ¤ó¡Ö¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¶¶¤ò¸«¤Æ°Â¤É´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä¯¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡×
ÅÏîµâÃÍý¤µ¤ó¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²Ö±à¤«¤é¤ÎÆ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Î¼Â²È¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê²Í¶¶¤òÅÏ¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤Î²¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤â²¿¤é¤«¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃÝ°æÄ¾·Ã¤µ¤ó¡Ö19Æü¤ÏÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë³«ÄÌÆü¤Ï²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´üÂÔ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¡¢¤¤¤è¤¤¤è19Æü¡¢³«ÄÌ¤Ç¤¹¡£
