À¾»³Êþ²Â½÷Î®²¦¾¡¢£±¾¡ÊÖ¤·¥¿¥¤¡Ö·ÁÀª¿ä°Ü¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼Ãæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊ¤Ë¶ìÀï¡¡
¡¡¾´ý¤ÎÂè£´£·´ü½÷Î®²¦¾Àï¤¬£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®²¦¾¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÃæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊ¤Ë£±£°£°¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤ÎÂè£±¶É¡ÊµÜºê¡¦ÅÔ¾ë»Ô¡Ë¤Ï·ã¤·¤¤£±Ê¬¾´ýÂÐ·è¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï½éÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ë¾¡Íø¤òµö¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¸áÁ°Ãæ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï£Á£ÉÉ¾²ÁÃÍ¤ÇÃæ¤¬¥ê¡¼¥É¡£¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀ¾»³¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡£±¶É¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö·ãÀï¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ê»Ø¤·¼ê¤¬¡ËÊ¬¤«¤ì¤Ð¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿Ê¤á¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆñ²ò¤Ç¡¢ÃæÈ×¤ÏËÜÅö¤Ë¼«¶Ì¤¬¾ï¤Ë´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£·ÁÀª¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬£³¶ÉÌÜ¡£¤É¤ÎÀï·¿¤Ç¤â»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤òÁ°¤Ë¡Ö½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÍ½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£°ÂÄê¤·¤ÆÂÅ¶¨¤Ê¤¤»Ø¤·¼ê¤ò»Ø¤µ¤ì¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ìÀï¡£°ìÊý¤Ç¡Ö£³¶É¤¹¤Ù¤ÆÁ´¤¯°ã¤¦¾´ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ø¤·¤¿¾´ý¤Ð¤«¤ê¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤âÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡À¾»³¤Ï£¶·î¤Ë£·Ï¢ÇÆÃæ¤À¤Ã¤¿½÷²¦°Ì¤òÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¡¢Æó´§¤Ë¸åÂà¡£º£·î¤ÏÀ¾»³¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤ÄËÜ´ýÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇòÎèÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê·ãÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾´ý¤ÎÆâÍÆ¤â·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Áö¤êÈ´¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë½÷Î®´ý»Î¤ËÅ¾¸þ¡£ËÜ´ýÀïËÜÀï¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤ÏÊ¡´Ö¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»°ÈÖ¾¡Éé¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£À¾»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½÷Î®²¦ºÂÀï¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Á°¶É¤Ç¾¡Íø¡£¸½ºß¤Î½÷Î®¾´ý³¦¤Î¡ÉÆó¶¯¡É¤«¤é¾¡Íø¤·¡¢º£¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè£³¶É¤Ï£²£¹Æü¡¢ËÜ¶É¤ÈÆ±¤¸Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£