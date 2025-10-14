Ì¸Åç»Ô¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Ç¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¡¡¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¡ÖË¡¿Í¤ÎÎ»²ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈÝÇ§¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¤è¤½80Ëü±ß¤ò¼«¿È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
Ì¸Åç·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÌ¸Åç»Ô¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿µîÇ¯5·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Ë¡¿Í¤Î¸ýºÂ¤«¤é¼«¿È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½80Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·î¡¢Ë¡¿Í¤¬¡¢ÃË¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤ËÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÁ÷¶â¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬Ë¡¿Í¤ÎÎ»²ò¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢¼è°ú¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤ä¶È¼Ô¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÇÆ°µ¡¤ä¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
