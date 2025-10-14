¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£¸£´£â£ð¡¦°Ë£¸£±£â£ð¡¡Á°ÆüÊÂ¤ß¤Î¿å½à
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:58»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.597
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.433¡Ê+84¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.407¡Ê+81¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.148¡Ê+55¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.759¡Ê+16¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.287¡Ê+69¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.999¡Ê+40¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.173¡Ê+58¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.903¡Ê+31¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.84¡Ê+24¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.972¡Ê+38¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
