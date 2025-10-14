¡ÖÆÃÃã¤Î¡É¿å¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤¬½Ð¤¿¡×ÌµÌ£¡¦Ìµ½¡¦Ìµ¿§¤ò¼Â¸½¡¢¿å¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ½é¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ØÆÃ¿å¡ÙÅÐ¾ì
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ØÆÃ¿å¡Ê¤È¤¯¤¹¤¤¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¡ÖHMPA¡Ê3-(4-¥Ò¥É¥í¥¥·-3-¥á¥È¥¥·¥Õ¥§¥Ë¥ë)¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌµÌ£¡¦Ìµ½¡¦Ìµ¿§¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÌ£¤Î¤¢¤ë·ò¹¯°ûÎÁ¡É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¿å¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç»î°û¤·¤¿¡ØÆÃ¿å¡Ù
¡¡¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Ï¡¢¡Ø°Ë±¦±ÒÌç ÆÃÃã¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÂÎ»éËÃ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¡È¿å¤é¤·¤µ¡É¤Ë¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢µ¡Ç½À¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬Ê£¿ôÈ¯Çä¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É¬¤º¡ÖÌ£¡×¤ä¡Ö¹á¤ê¡×¤ä¡ÖÃº»À¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À®Ê¬¤òÅº²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉáÃÊ°û¤à¿å¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡É¶ìÆù¤Îºö¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£²óÆ±¼Ò¤«¤é¡ÖÌµÌ£Ìµ½¡×¤È¡Öµ¡Ç½¤ÎÎ¾Î©¡×¤Î2¤Ä¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿å¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëHMPA¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢BMI¤¬¹â¤á¤Î¿Í¤ÎÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î°ûÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¿å¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ûÍÑ»þ¤Î¡È¿å¤é¤·¤µ¡É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½À¤ò»ý¤Ä¿å¡£¤½¤ì¤ò¡ØÆÃÃã¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¡¢Æ±¼ÒSBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶ÈÉô Ìî¸ýÍµµ®²ÝÄ¹¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìó50¼ïÎà¤â¤Îµ¡Ç½ÀÁÇºà¤òÃµº÷¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Û¤ÜÌµÌ£¡¦Ìµ½¡¦Ìµ¿§¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦ÁÇºà¤Ë½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿å¤Ë²¿¤«¤òÅº²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¤¯ÂÎ»éËÃ°ûÎÁ¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ÎÆÃÃã¤«¤é¡¢¿å¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡×¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍý²ò¤Î½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Î³«È¯¤ÏÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ØÆÃÃã¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¿®ÍêÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿å¤Ø¤ÎÅº²Ã¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë20¡Á30Âå¤ÎÃË½÷¡£¤ªÃã¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥óÅù¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¤Î¸å¤ä½¢¿²Á°¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÃÃã¡×¤¬¼ç¤Ë40¡Á50ÂåÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆÃ¿å¡×¤Ï¤è¤ê¥é¥¤¥ÈÁØ¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡600mlÆþ¤ê¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï150±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£10·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÌÀÆü¤«¤é¸òÄÌ¹¹ð¤ä±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢10·î21Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¡ØÆÃ¿å¡Ù¤ò¡ØÆÃÃã¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö¡È2ËÜÃì¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¿å¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó°Æ¡×¤ò²ÃÂ®¡£2028Ç¯¤Ë¤Ï¸½ºßÈæ1.5ÇÜ¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
