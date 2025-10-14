å«¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¡¸©·Ù»¡³Ø¹»164´üÀ¸¤ÎµÏ¿¡ÚÆÁÅç¡Û
¢£2025Ç¯4·î¡¡164´üÀ¸Æþ³Ø¼°
4·î¡¢22¿Í¤Î½éÇ¤²ÊÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Âç¤¤Ê»Ö¤ò¶»¤Ë¸©·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈÓÅÄÌ´ÎÉ ½äºº¡Ë
¡ÖÉÔÊÐÉÔÅÞ¤«¤Ä¸øÊ¿ÃæÀµ¤Ë¡¢·Ù»¡¿¦Ì³¤Î¿ë¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯ÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯·Ù»¡´±¿ÍÀ¸¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¡¢¿É¤¯¤È¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÃÏ°è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¼é¤ë°ì¿ÍÁ°¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
½éÇ¤²ÊÀ¸¤¿¤Á¤Î¡¢Ç®¤¤Ç®¤¤È¾Ç¯´Ö¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¡£
¤Þ¤À½é¡¹¤·¤¤Èà¤é¤Î°ìÆü¤Ï¡¢¥Ïー¥É¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µ¼Ô¤â½éÇ¤²ÊÀ¸¤Î°ìÆü¤òÂÎ¸³¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î²á¹ó¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸·¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê Å·±©Íã ½äºº¡Ë
¡Öº£Æü¤ÏÃæ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÄ«¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë¡©¡×
¡ÊÅ·±©Íã ½äºº¡Ë
¡ÖÄ«¤«¤é°Õ¼±¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ê°¤Éô¶õÎ¶ ½äºº¡Ë
¡Ö·Ù»¡´±¤ÏÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢°ìÆüÄ¹¤¤¶ÐÌ³¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¤ÇÂÎÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¡Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ÀÆþ³Ø¤·¤Æ1¤«·î¡£
¶µ´±¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£
¢£¶µ´±¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÆ³
¡ÊÇëÌî²í¿® ¶µ´±¡Ë
¡Ö¶µÌ³¼¼Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î·ÉÎé¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤¤Î¤¦¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡©¡×
¡Ê½éÇ¤²ÊÀ¸¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
¡Ê ÇëÌî²í¿® ¶µ´±¡Ë
¡Ö¶µ´± ·ÉÎé¡×
·Ù»¡´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÆü¡¹ÊÙ¶¯¡£
ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÂ³Ø¤âÂçÀÚ¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£9·î¡¡·õ»³·Ï¤Ç¤Î½ÄÁö·±Îý
¡Ê½éÇ¤²ÊÀ¸¡Ë
¡Ö¤¤¤¯¤¾ー¡ª¤ª¤ªー¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯´Ö¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ìó4»þ´Ö¤Î¸·¤·¤¤ÅÐ»³¤ò¹Ô¤¦·õ»³·Ï¤Ç¤Î½ÄÁö·±Îý¤Ç¤¹¡£
¡Ê ÈÓÅÄÌ´ÎÉ ½äºº¡Ë
¡ÖÃå¼Â¤Ë·Ù»¡´±¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ìÀþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÂèÆó¤Î¹âÊö¡¢É¸¹â1955¥áー¥È¥ë¤Î·õ»³¤È¡¢¤½¤Î¤ªÎÙ¤Î¼¡Ïºµè¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤ÅÐ»³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÈÃç´Ö¤È¤Îå«¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼»³¤ËÅÐ¤ë¤Î¤«¡£
Èà¤é¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤½¤³¤Ë»³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£
·ë²Ì¤Ï¸«»ö¡¢»²²Ã¤·¤¿Á´°÷¤¬´°Áö¡£
¤³¤Î·±Îý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢Â´¶È¤Ï¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡£
¢£»Ä¤ê°ì½µ´Ö
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ê·Ù»¡³Ø¹»¡Ë»Ä¤ê°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡©¡×
¡Ê ¾¾ËÜ´îµ¯ ½äºº¡Ë
¡Ö¤¢¤È°ì½µ´Ö¡¢¤ä¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Æ±´ü¤¿¤Á¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÊÄéºÌ²Æ ½äºº¡Ë
¡Ö¸òÈÖ¤Ë½Ð¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢¡ÊºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÇëÌî¶µ´±¤â¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇëÌî²í¿® ¶µ´±¡Ë
¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾ì½Ð¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¡©¡×
¡ÊÇëÌî²í¿® ¶µ´±¡Ë
¡Ö»Ä¤ê°ì½µ´Ö¤Î´èÄ¥¤ê¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
È¾Ç¯´Ö¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¬¤Î¤¾¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â´¶È¼°Á°Æü
Â´¶È¤ò¤¢¤¹¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡£
Èà¤é¤¬ÎÀ¤ÎÃæ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÈ¾Ç¯Ê¬¤Î²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬ÅçÃ¤Ëá ½äºº¡Ë
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê²ÙÊª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡©¡×
¡Ê²¬ÅçÃ¤Ëá ½äºº¡Ë
¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡Ê±§ÀÑ¶õµ± ½äºº¡Ë
¡ÖÆ±´ü¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÆâÅÄÎ´ÂÀÏº ½äºº¡Ë
¡Ö¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢»×¤¤½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£Æü¤Ï¿²¤ì¤½¤¦¡©¡×
¡ÊÆâÅÄÎ´ÂÀÏº ½äºº¡Ë
¡Öº£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¡¢ÌÀÆüÂ´¶È¼°¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¢£¤½¤·¤Æ¡¢Â´¶È¤ÎÆü
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Â´¶È¼°¡£
´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢164´ü½éÇ¤²ÊÀ¸¤ÎÆþ¾ì¤Ç¤¹¡£
Ãç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¡¢22¿Í¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤Ç¤¹¡£
³Þ°æ¹§ÌÀ³Ø¹»Ä¹¤«¤éÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾ËÜ´îµ¯ ½äºº¡Ë
¡ÖÉã¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¡ÅÄÍ¥Æá ½äºº¡Ë
¡Ö¾Íè¡¢ÆÁÅçÃæ±û·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿¹ËÜ½ÙÇ·²ð ½äºº¡Ë
¡Ö¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Ë¶¯¤¤¡¢ÆÁÅç¸©·Ù¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê½éÇ¤²ÊÀ¸¤â¡£
¡ÊÊ¿ÀîÁÕ ½äºº¡Ë
¡ÖÇëÌî¶µ´±¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
È¾Ç¯´Ö¡¢¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤¿ÇëÌî¶µ´±¤ÎÌÜ¤Ë¤âÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄéºÌ²Æ ½äºº)
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÁÄÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÊÅ·±©Íã ½äºº¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ä¶¤äÍýÍ³¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ê¶áÆ£³ÙÅÏ ½äºº¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¿´¶¯¤¤·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ê¾¾ÅçºÚ¡¹»Ò ½äºº¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ÎÏ»¤«·î´Ö¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡×
¡Ö²¿¤È¤«º£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È°ì°Â¿´¤Ç¤¹¡×
¡Ö½÷À¤é¤·¤¤¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÊËåÈø¹¬²» ½äºº¡Ë
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê½éÇ¤²ÊÀ¸¡¦±ß¿Ø¡Ë
¡Ö·Ù»¡´±Éé¤±¤ó¤¾ー¡ª¡×
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡Ä
¤³¤ì¤«¤é¸©Æâ8¥«½ê¤Î·Ù»¡½ð¤Ø¤ÈÁãÎ©¤Ã¤Æ¤æ¤¯22¿Í¡£
¤¿¤Ã¤¿È¾Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â´¶È¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤½¤ó¤Ê»þ¤¤Ã¤È¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤¬Èà¤é¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
164´üÀ¸¤Ë¡¢¸÷¤¢¤ì¡£