¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈæ²Å°¦Ì¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤È¼«Âð
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢Î°µå¥¬¥é¥¹¤Î¾ÈÌÀ¤òÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ä¡¢²È¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤ËÉã¿Æ¼êºî¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿Èæ²Å¡£
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¡¼¤ó¤â¤»¤º¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿Æü¡¡¤ª¤¦¤Á²È»þ´Ö¤·¤¢¤ï¤»¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¼«»£¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë