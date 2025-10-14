É´²ßÅ¹¡¢Ë¬ÆüµÒ¸º¾¯¤Ç¶ìÀï¡¡Âç¼ê2¼Ò·è»»¡¢±ß¹â¤¬±Æ¶Á
¡¡É´²ßÅ¹Âç¼ê2¼Ò¤Î2025Ç¯8·îÃæ´ÖÏ¢·ë·è»»¤¬14Æü½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£J¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¸º±×¡¢¹âÅç²°¤Ï¸ÇÄê»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤ÇÁý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹»ö¶È¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤Î¾ÃÈñ¤¬Æß¤Ã¤¿¡£
¡¡J¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Î½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.9¡ó¸º¤Î183²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Ã±²Á¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤²½¾ÑÉÊ¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£J¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¾®Ìî·½°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÇä¤ê¾å¤²¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹âÅç²°¤Ï11.2¡óÁý¤Î212²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ÎË¬ÆüµÒ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó3³ä¸º¾¯¤·¤¿¡£