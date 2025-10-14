¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×Âà²ñ
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂà²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤äLINE
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î91ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö¤Á¤£¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕÉÕ¤±¤¬°¤¤¤è¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¹âÅè¤ÎÈ¯¸À¤òÃí°Õ¤¹¤ë¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤ÎLINE¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¡£
¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¤¬²ÈÂ²¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×Âà²ñ
¡¡12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤»¤Ê¤¤Ê¸¾ÏÈ¯¸«¡¡Â¨¡¢¹âÅè²ÈLINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ËÌÔ¹³µÄ¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ö¥ï¥¿¥·¤¬3ËÜÇã¤¦¤È³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃã¤òÇã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ß¤Á¤³¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÂô»³Çã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£¤ª¶â¤¬ÌÞÂÎÌµ¤¤¤ï¤è¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¾Ð¡£¡Ø¤ß¤Á¤³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¹¹¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿ ¾Ð¡×
¡¡¹âÅè¤Ï¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎLINE¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¡¢Éã¿Æ¤¬Ä¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄ«ÏÃ¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¤ÃÎ»Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¤ËÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤ÏLINE¥°¥ë¡¼¥×¤òÂà²ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅè¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¹õ¤À¤È»×¤¦¿Í¡¢µó¼ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¹õ´ó¤ê¤Î¹õ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÂà²ñ¤·¤¿¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤µ¤¹¤¬¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¹âÅè¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë