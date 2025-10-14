3Ç¯¤Î¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¡ÄÃÎ¿Í¤Î¹ðÈ¯¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿É×¤ÎÉÔÎÑÍýÍ³¤Ë¤¢¤¤ì¤¿ÏÃ
ÉÔÎÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖºÇ¶áºÊ¤¬Îä¤¿¤¤¡×¡Ö¥ì¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°ìÊýÅª¤Ç¿È¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤Ê¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Î¹ðÈ¯¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿É×¤ÎÉÔÎÑÍýÍ³¤Ë¤¢¤¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÎÉ×¤¬²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Î½÷À¤È2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¤ÏÉÔÎÑ¤òµ¿¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£Ìë¡¢É×¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤È¤Î¥ì¥¹¤òÆ±Î½¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÉ×¤È¤Ï¤«¤ì¤³¤ì3Ç¯¤Û¤É¡¢¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±Èï³²¼Ô¤Ö¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇÄã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î¢ÀÚ¤Ã¤¿É×¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤Î¸åÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Ë
¢¦ É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤´Ìµº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎË»¤·¤µ¤ä¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É×ÉØ¤ÇÊâ¤ß´ó¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
