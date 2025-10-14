¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶â¤Ï¡Ö19ÂÐ£±¡×¥Í¥¿¤ÏÁ´Éôº´¡¹ÌÚ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ËÍè¤º¹ç¥³¥ó¤¶¤ó¤Þ¤¤
¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×²¦¼Ô¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¦Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ê33¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î»äÀ¸³è¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËººÄê¤·¡¢¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÇò¤µ¤ÈÈ½Äê¤¹¤ì¤ÐÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬Á´Éô¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾Þ¶â¤È¤«¤â19ÂÐ1¤Ç¡¢³ä¹ç¤¬¡×¤ÈÁêÊý¤Îº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ê33¡Ë¤¬Â¿¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÀÎ¤ËÄ®ÅÄ¤¬¹ç¥³¥ó¤¶¤ó¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Í¥¿¹ç¤ï¤»Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤âÍè¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈMC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¡ØM¡Ý1¤È¤«Í¥¾¡¤·¤¿¾Þ¶â¡¢19²¶¤Ë¤¯¤ì¡£¤Ç¡¢¤ªÁ°¡¢1¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ç¥³¥ó¹Ô¤±¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç¸ç¤«¤é¡Ö¹ç¥³¥ó¼è¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÄ®ÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó·è¾¡¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¡ÊÍ¥¾¡¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÏÃ¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ABC¤È¤«Í¥¾¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï100Ëü¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë95¡ÊËü¡Ë¤È¡¢¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë5¡ÊËü¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Êµ¼Ô¤«¤é¡Ë¡Ø²¿¤Ë¾Þ¶â»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢5Ëü¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç¸ç¤«¤é¡Ö¥Í¥¿¤Ë¸ý½Ð¤½¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï¥Í¥¿Ãæ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¹¤è¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡£Á´Éô¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÇú¾Ð¤¬µ¯¤¤¿¡£