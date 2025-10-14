NGT48¤¬¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¤Ë¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ê¤É¤ò´óÉÕ¡¡
NGT48¤¬14Æü¡¢ÆñÉÂ¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÆþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÉÕ¤Åº¤¦²ÈÂ²¤ÎÂÚºß»ÜÀß¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ê¤É¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï4´üÀ¸¤Î¹âÅçÍ®°¦¡Ê15¡Ë¡¢5´üÀ¸¤Î¹ÃÈå¿ðµ¨¡Ê17¡Ë¡¢ËÌß·É´²»¡Ê17¡Ë¡¢ÄÔÅÄµ¨²»¡Ê17¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÇÀ¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÄ¤ÎºÏÇÝ¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¡Ö¤È¤¤à¤¹¤á¡×¤Î¿·ÊÆ2¥¥í¤ò2ÂÞ»ý»²¡£CD¤ä¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤È¤È¤â¤ËÂ£Äè¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï4²óÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¤¬½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¡£¥Ï¥¦¥¹¤Î°ðÀî¶ÕÌé¥Ï¥¦¥¹¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´ó¤êÅº¤¦²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ËÌß·¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
4³¬·ú¤Æ¤Î»ÜÀß¸«³Ø¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ºî¤Ã¤¿ÀÞ¤ê»æºÙ¹©¤ä¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤ò¸«¤¿ÄÔÅÄ¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¾ì½ê¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¹ÃÈå¤â¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Ñ¤¤¿§¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤òºî¤í¤¦¤È¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
NGT48¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë19Æü¡ÖÀÄ¤¤¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÆü¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤ÇÊç¶â³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤ë¡£¿·³ã½Ð¿È¤Î¹âÅç¤Ï¡Ö»ä¤â´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£