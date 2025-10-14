¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù2026Ç¯1·î9Æü¸ø³«¤Ø¡¡¼çÂê²Î½éÈäÏª¤ÎËÜÍ½¹ð¡õ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡STUDIO4¡î¤¬À©ºî¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÍ½¹ð¤È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê¥¿¥¤¥à¥ëー¥×ÀßÄê¤ÈÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è²½¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿ºùºäÍÎ¤Î¡ØAll You Need Is Kill¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーSF¡£¸¶ºî¤Ï¥ëー¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢·«¤êÊÖ¤¹¡È»à¡É¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ªÂÁß¤¯¼ç¿Í¸ø¥±¥¤¥¸¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¥ê¥¿¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤Î½±Íè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»à¤ó¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ëー¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ê¥¿¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿µ²±¤È·Ð¸³¤òÉð´ï¤ËÀï¤¤¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ë¿´¤Ï¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡Ö²¶¤â¡Ä¡Äº£Æü¤ò¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¥±¥¤¥¸¤¬¸½¤ì¤ë¡£±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤Àï¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë´õË¾¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ê¥¿¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¸«¾å°¦¡£ËÜºî¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ê¡¢¤«¤Ä¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥±¥¤¥¸Ìò¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¤Ê¤É¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀ¼Í¥¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö»à¤Ï¤à¤·¤í¡¢Ì£Êý¤À¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¿¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¡Ê¥À¥í¥ë¡Ë¤Î¿¯Î¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥¿¤Ï»à¤Ì¤Èµ²±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥à¥ëー¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥¤¥à¥ëー¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤Èµ²±¤òÉð´ï¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Ê¤ª·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¿¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥à¥ëー¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¥¤¥¸¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¿¤Î¿´¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬²¼¼ê¤Ê¥ê¥¿¤È¥±¥¤¥¸¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥ëー¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤»¤ëÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Î¤ÏÀäË¾Åª¤ÊÁªÂò»è¡£¥ê¥¿¤È¥±¥¤¥¸¤Ï¥¿¥¤¥à¥ëー¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¿Ìò¤Î¸«¾å¡¢¥±¥¤¥¸Ìò¤Î²Ö¹¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤é¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æ19ºÐÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦AKASAKI¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤òÇØ¤ËÀï¤¦¥ê¥¿¤¬¡¢STUDIO4¡î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë