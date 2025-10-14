ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¼ç±é¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVerºÆÀ¸¿ô100Ëü²óÆÍÇË
¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¼ç±é¤ÎÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¡ÈÁþ¤á¤Ê¤¤Éã¿ÆÁü¡É¤òÂÎ¸½¡¡¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡È²¬ÅÄØªÏÂ¤é¤·¤¤¡ÉËë³«¤±¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄØªÏÂ¤¬´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£ー¡£Æó¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¾®ÁÒ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢3³¬·ú¤Æ¤Î¥ì¥È¥í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¡¢3²ÈÂ²¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾Ä¤òËÌÂ¼¡¢¾Ä¤ÎºÊ¡¦¤¢¤ó¤òÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¾®Ìî²ÖÍü¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢¾®ÂíË¾¡¢¶áÆ£²Ú¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¢Áð´¢ÀµÍº¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î9Æü～10·î11Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°¡¡
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë