ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÂè1ÏÃ¡¢2Æü´Ö¤ÇTVerºÆÀ¸¿ô100Ëü²óÆÍÇË
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ò¥¹¥È¥êー³«Ëë¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤Î¡È¿¿¹üÄº¡É¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Óー¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î´î°Â¹ÀÊ¿¡£±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ê¤É±Ç²èºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ëÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢´Ø¿å½í¡¢Ä¹Æâ±ÇÎ¤¹á¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢»°±ºåºÍå¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¹õÌÚÆ·¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î12Æü～10·î13Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë