¡¡SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂ¼¾å¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡ËÈ¯É½Á´Ê¸¡ä
¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
SUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ª¤¤Ë
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
2025Ç¯10·î14ÆüÂ¼¾å¿®¸Þ
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë