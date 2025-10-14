´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ß¿·ÌÚÍ¥»Ò¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVerºÆÀ¸¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎ¢ÀÚ¤êÈÓ¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¬¥¯¥«¥ï¥µ¥¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ï¤ë¤¤»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£Æ±Áë²ñ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢6¿Í¤Î´é¤¬ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¤½¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¡£°ìÂÎÃ¯¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡£»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤áÆ°¤½Ð¤·¤¿2¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±µéÀ¸¡£¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¡Ö¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Â²È¤ÎÅÉÁõ²°¤ò·Ñ¤¤¤À°ì»ù¤ÎÉã¡¦¹âÌÚ¾¤ò´ÖµÜ¡¢¹âÌÚ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡Ö¤É¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ëµ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±î¶¶±à»Ò¤ò¿·ÌÚ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢¾¾°æÎèÆà¡¢°ðÍÕÍ§¡¢¿¹Í¥ºî¡¢¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü～10·î13Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë