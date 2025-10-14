¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¡õ¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¤¬ÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¼ç±é±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÄ¹ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤ÆCG¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿1982Ç¯¤ÎSF±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥ì¥¬¥·ー¡Ù¤ËÂ³¤¯¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ3,350Ëü¥É¥ë¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ìNo.1¤òµÏ¿¤·¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï6,050Ëü¥É¥ë¡ÊÌó91²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡Ê¢¨Box Office MojoÄ´¤Ù¡¿¢¨1¥É¥ë¡á150±ß´¹»»¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¡¦Æ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤È¤â¤ËÍÎ²èNo.1¤Ëµ±¤¯¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¶¯AIÊ¼»Î¥¢¥ì¥¹¡Ê¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¡Ë¤È¥¢¥Æ¥Ê¡Ê¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¡Ë¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊAI¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¼ÂÂÎ²½¡É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿À¤³¦¡£¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ãー¼Ò¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ôー¥¿ー¥º¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢Àï¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¹Í¤¨¡¢²¿ÅÙÅÝ¤ì¤Æ¤âºÆÀ¸¤¹¤ëºÇ¶¯¤ÎAIÊ¼»Î¥¢¥ì¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÉÌäÂê¡È¤¬¤¢¤Ã¤¿――¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÂ¸ºß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«29Ê¬¤Î¤ß¡£¤½¤Î29Ê¬¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥³ー¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥¤¥ô¡Ê¥°¥ì¥¿¡¦¥êー¡Ë¤Ï¡¢¥³ー¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤«¤éAIÊ¼»Î¤òÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ìÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²¿ÅÙ¤âÊø¤ì¤Æ¤ÏºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ä¥¤¥ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¿È¤¬¡È»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤»Ï¤á¤¿¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À©ºî´ü´Ö¤Ï9Ç¯¤ËµÚ¤Ó¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¥È¥í¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¡¢CG¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼Â¼Ì¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿ËÜºî¡£¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤ÎÃæ¿´Éô¤òÌë´Ö6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊÄº¿¤·¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤âºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ÂÊª¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¹Ìò¤Î¥ì¥È¤Ï¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¡Ê¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ë1982Ç¯¤Ï¥²ー¥à¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç²è³¦¤Ç¤âµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤¬¸«¤é¤ì¤¿Ç¯¡£±Ç²è´Û¤Ë¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡È¥È¥í¥ó¡É¤Ø¤Î¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤È¡¢¸ø³«Åö»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¼«¿È¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¡Ë¤È¡¢¥ì¥È±é¤¸¤ë¥¢¥ì¥¹¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥È¤Ï¥Õ¥ê¥óÌò¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¶¦±é½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£½ÉÌ¿¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÀ¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡È¥¢¥ì¥¹¤¬¥Õ¥ê¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¥·ー¥ó¤ÏÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ì¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤Î»ØÎá¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÎä¹ó¤ÊÊ¼»Î¥¢¥Æ¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÇ¤Ì³¿ë¹Ô¡É¤Ë¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë²áÄø¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¥¢¥Æ¥Ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥ô¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¶ÛÇ÷¤Î¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¹â½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼¤ä¡¢¥é¥¤¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä·ÙËÀ¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥Æ¥Ê¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¡Ö±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÃÃ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä³ÊÆ®¥·ー¥ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎWETA Workshop¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥È¥í¥ó¥¹ー¥Ä¡£¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹ー¥Ä¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ä¤ÎÃåÍÑ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥È¥í¥ó¥¹ー¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¿Îá¤ËÇØ¤¯¥¢¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾Ãµî¤·¤í¡ª¡×¤ÈÎäÅ°¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Ç¤Ì³¿ë¹Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë¥¢¥Æ¥Ê¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥³ー¥É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¥¢¥ì¥¹¤È¥¢¥Æ¥Ê¡£¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤Ï¡¢¥¤¥ô¤¬È¯¸«¤·¤¿¡È29Ê¬¤ÎÊÉ¡É¤òÆÍÇË¤¹¤ë±ÊÂ³¥³ー¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ãー¼Ò¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢AIÊ¼»Î¤¬Ë½Áö¤ò»Ï¤á¡¢AIÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¶³¦¤Ï¤µ¤é¤ËÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
