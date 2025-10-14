»³¸ý°æÅû²°¤Ë¸©Æâ½é¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤¬½ÐÅ¹¤Ø¡¡ÍèÇ¯7·î²¼½Ü¤ËÃÏ²¼1³¬¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡¡
»³¸ý»Ô¤Î»³¸ý°æÅû²°¤Ï¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤Î½ÐÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³¸ý°æÅû²°¤Ë¤è¤ë¤ÈÍèÇ¯7·î²¼½Ü¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë²¾¾Î¡¦¥í¥Ô¥¢»³¸ýÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï¸½ºß¤Î¹¤µ¤ÈÆ±¤¸650ÄÚ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ô¥¢¤Ï¡ÖÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤Ê¤é¤è¤ê°Â¤¯¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ë129Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡ÖÏÂÀ½¥³¥¹¥È¥³¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Ä´Ã£ÎÏ¤ä¹ØÇãÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥í¥Ô¥¢¤Î½ÐÅ¹¤ÇÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Î¾¡Éé¤¬½ÐÍè¡¢Çä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¦Å¹³¹Á´ÂÎ¤Ø¤Î½¸µÒ¤â¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤ÎÍèÇ¯7·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢É´²ßÅ¹µ¡Ç½¤ò°ìÉô½¸Ìó²½¤·ÃÏ¾å5³¬¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤âÏÃÂê¤ä½¸µÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ô¥¢¤Ï¥ê¥Ðー¥¦¥©ー¥¯ËÌ¶å½£¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë½Õ¤ËÃæ»Í¹ñÃÏÊý¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¹Åç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£