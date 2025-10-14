¹©»ö¸½¾ì¤Î½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¥«¥á¥é»Å³Ý¤±¤ë¡¡59ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦Ä¹°æ½ð¡Ë
½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ç¾®·¿¥«¥á¥é¤ò»È¤¤Åð»£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á¸©ÀîÀ¾Ä®¾å¾®¾¾¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê59¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢10·î3Æü¤Î¸áÁ°9»þ11Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹°æ»Ô»ûÀô¤Î¹©»ö¸½¾ì»öÌ³½ê¤Î½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½÷À¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢ÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢14Æü¤Î¸á¸å4»þ44Ê¬¤ËÄ¹°æ½ð¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£