¡Ö¿¦°÷¤È¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤ì¹ç¤¤¤¬¡Ä¡×ÉÔ¾Í»öÁê¼¡¤¤¤À»³¸ý¡¦´ä¹ñ»Ô¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ
´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´ä¹ñ»Ô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿¦°÷¤È¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤ì¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¹ñ»Ô¤Ç¤ÏµîÇ¯11·îÅö»þ¡¢Æ»Ï©²Ý¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿¦°÷¤Ï¤³¤È¤·2·î¤Ë¤â´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤³¤È¤·7·î¤ËÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¢Àè·î¡Ê9·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤É¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹©»ö¤Î¸«ÀÑ¤â¤êÍ½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼Ô¤Ë¶µ¤¨¤¿¸µ¿¦°÷¤¬Æ±¤¸¶ÈÌ³¤ò7Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¡¢¶È¼Ô¤È¤Î¤Ê¤ì¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È»ØÅ¦¡£
Äê´üÅª¤ÊÉô½ð°ÛÆ°¤äÃ´Åö¶ÈÌ³¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«³Æ²Ý¤Ç¼¹¹Ô¤¹¤ëÆþ»¥¤ä¿ï°Õ·ÀÌó¤Î²áÄø¤òÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÑÍý´Ñ¤Î·çÇ¡¤â¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¡×¤Ç¤Î¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤ä½êÂ°Ä¹¤«¤é¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¹ñ»Ô¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¸µ¿¦°÷¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Ë¤ÏÊÝ°é¶µÍ¡¤Î¿¦°÷¤¬°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÍè·î¡Ê11·î¡Ë¡¢¿¦°÷Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£