¿·³ã»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇÈ¯À¸¡¢²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¦Ê¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õÁÊ¤¨¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»Ô¤Î°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤¬²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¡Ö¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ò10·î14Æü¤Î1Æü´Ö¤ò±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶ÈÄä»ß¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¡Ö²´éÚ¤Î¾å¤Ë¤â3Ç¯ ¿·³ã±ØÁ°Å¹¡×¤Ç¤¹¡£10·î4Æü¤ËÍøÍÑ¤·¤¿10¥°¥ëー¥×23¿Í¤Î¤¦¤Á4¥°¥ëー¥×7¿Í¤¬¡¢6Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¦Ê¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡ÊØ¤Î·ë²Ì¡¢´µ¼Ô4¿Í¤È»ÜÀß½¾»ö¼Ô1¿Í¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¡¢´µ¼Ô¤é¤Î¾É¾õ¤ª¤è¤ÓÀøÉú´ü´Ö¤¬¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢´µ¼Ô¤é¤Î¶¦ÄÌ¤Î¿©»ö¤¬4Æü¤Ë°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿·³ã»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤é¤Î¾É¾õ¤Ï²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢²Ð¤òÄÌ¤¹ÎÁÍý¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¡¦»¦¶Ý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
