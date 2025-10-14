Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÁá¤¤¡ª¡ÖÁá·¡¤ê¥¿¥±¥Î¥³¡×½Ð²Ù¼°¡¡Ìó50¥È¥ó¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½Ð²ÙÍ½Äê
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÁá¤¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤ëÁá·¡¤ê¥¿¥±¥Î¥³¤Ç¤¹¡£½Ð¿å»Ô¤Ç14Æü½Ð²Ù¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ìËºî¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¿å»Ô¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÁá·¡¤ê¥¿¥±¥Î¥³¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥±¥Î¥³¤ÏËÜÍè½Õ¤¬¼ý³Ï¤Î¥Ôー¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¿å»Ô¤ä¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ç¤Ï²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ò³è¤«¤·¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤â¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áá·¡¤ê¥¿¥±¥Î¥³¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¿¥±¥Î¥³¤è¤ê¤â5¥«·î¤Û¤ÉÁá¤¤¼ý³Ï¤Ç¡¢ÃÏÉ½¤Ë¤Þ¤À²ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç·¡¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤¨¤°¤ß¤¬¤Ê¤¯½À¤é¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢Ëºî¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶áÇ¯ÂæÉ÷Èï³²¤¬¤Ê¤¯¤Æ»³¤¬¸µµ¤¡£±«¤â¤½¤³¤½¤³¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÉ½Ç¯(Ëºî¤ÎÇ¯)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÉÊ¼Á¤â¤¤¤¤¤·¿ôÎÌÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¼¯»ùÅç¤Î½Õ¤Î¹á¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÄË²÷¤Ê¤³¤È¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¼ý³Ï¤Ï2026Ç¯4·î¤Þ¤ÇÂ³¤Ìó50¥È¥ó¤òÅìµþ¤äÀÐÀî¡¢µþÅÔ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£