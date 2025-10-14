Ì´½§·à¾ì¡¦Âè2¥¹¥Æー¥¸³«Ëë¡¢ËüÇî¤Î¼¡¤Ï¡ÖÂçºåIR¡×´ØÏ¢¤ËÑéÌÜ¤Î»þ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀÜ¶á¡¢¥«¥¸¥Î´ØÏ¢¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¥¹¥í¥Ã¥ÈºÆ³«¤Ç¾å¾º¥¹¥¿ー¥È¤Ø―
¡¡4·î13Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·È¾Ç¯¤ËµÚ¤ó¤ÀÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡ÖÌ´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë1970Ç¯°ÊÍè55Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ÃÏ°è¤Ç¤ÎËüÇî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÎÉÔ°Â¤ò¤è¤½¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂçÀ¹¶·¡£ËüÇî¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÌ²á¤ÇÌ´½§¤ÎÂè1¥¹¥Æー¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï2030Ç¯½©¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂçºåIR¡Ê ¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ë¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè2¥¹¥Æー¥¸³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤ÆÅê»ñ²È¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥É¥êー¥à¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦Ì´½§´ØÏ¢³ô¤Î¤¤¤Þ¤ò²þ¤á¤ÆÅÀ¸¡¤·¤¿¡£
¡ü30Ç¯³«¶È¤Ø¸þ¤±½çÉ÷ËþÈÁ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤â
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿18Ç¯¤ÎBIE¡ÊÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ËÁí²ñ¤Ç¡¢25Ç¯ËüÇî¤Î³«ºÅÃÏ¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾¤Ë·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¾ìÍ½ÄêÃÏ¤À¤Ã¤¿ÂçºåÏÑ¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¹¤Ë¡¢ÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤¬IR¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÌ´½§¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤¬ÊÆ£Í£Ç£Í¥ê¥¾ー¥Ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ <8591> [Åì¾Ú£Ð]Ï¢¹ç¤òÀ°È÷»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÁªÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçºåIR¤Ï»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¸¥Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦Âçºå£É£Ò¡Ê¸½£Í£Ç£ÍÂçºå¡¦Âçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤¬¡¢°ãÌó¶â¤Ê¤·¤ÇÅ±Âà¤Ç¤¤ë²ò½ü¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àIR»ö¶È¤Ï¡¢30Ç¯³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·Âç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î£Í£Ç£Í¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð»ñ¤·¡¢Åö½é¤«¤éÅê»ñµ¬ÌÏ1Ãû±ßÄ¶¤ÎµðÂç»ö¶È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤¬½é´üÅê»ñ³Û¤¬Ìó1Ãû2700²¯±ß¤«¤éÌó1Ãû5130²¯±ß¤ØÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë·úÀß»ñºà¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤¬¡¢Åê»ñµ¬ÌÏ¤ò¹¹¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Ï¡¢IR¤ò½ä¤ë¿·¤·¤¤Æ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÏIR¤ÎÀ°È÷ÃÏ°è¤ÎÄÉ²ÃÁªÄê¡ÊºÇÂç2¥«½ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÁªÄê´õË¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿½ÀÁ¤òºÆ¤Ó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÄ¹ºê¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º®¤È¤ó¤È¤¹¤ëÀ¯¼£¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢º£¸åÏ¢Î©¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÂçºåÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ì´½§¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¥«¥¸¥Î¤Ê¤É¤ÎIR´ØÏ¢³ô¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡üÃæ³Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡Ì´½§¤ò½ä¤ë´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âçºå£É£Ò´ØÏ¢¤ÎÃæ³Ë¤Ï£Í£Ç£Í¤È¤Î¶¦Æ±Åê»ñ¤Ç»ö¶È²ñ¼Ò¤Î£Í£Ç£ÍÂçºå¤òÀßÎ©¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Âçºå¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬IR»ö¶È¤ò¼Â¸½¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£Æ±¼Ò¤Î26Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï½ãÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°´üÈæ8.1¡óÁý¤Î3800²¯±ß¤ò·×²è¡£Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4～6·î¡Ë¤ÎÆ±Íø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23.7¡óÁý¤Î1072²¯8800Ëü±ß¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤â¾å¾º°ìÉþ¤À¤¬¡¢9·î24Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿Ç¯½éÍè¹âÃÍ4011±ßÃ¥²ó¤«¤é4000±ßÂæ¤Ç¤Î³èÌö´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºå£É£Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥«¥¸¥Î¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢IR¤È¤ÏÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¡ÊIntegrated Resort¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ê¤É¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÇ¯´ÖÍèË¬¼Ô2000Ëü¿Í¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¹â5200²¯±ß¡Ê¥Î¥ó¥²ー¥ß¥ó¥°:Ìó1000²¯±ß¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°:Ìó4200²¯±ß¡Ë¤ò¸«¹þ¤à¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯¿®´ðÃÏ¤È¤Ê¤ë¡£·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï³«¶È¸åÇ¯´Ö¤ÇÌó1Ãû1400²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ë²¸·Ã¤¬ÇÈµÚ¤·¤½¤¦¤À¡£
¡üÅÚÃÏ»ý¤Á´ë¶È¤ËºÆ¤Ó»×ÏÇ¡¢¥Ë¥·¥ª£È£Ä¤Ïºé½§´ØÏ¢
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÌ´½§¤Î¡ÈÅÚÃÏ»ý¤Á¡É´ë¶È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£»×ÏÇ´Þ¤ß¤Î´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÆ°°Õ¤¹¤ëÌÃÊÁ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ì´½§´ØÏ¢¤Î¾ïÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊªÎ®ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë»³¶å <9065> [Åì¾Ú£Ð]¤È¾åÁÈ <9364> [Åì¾Ú£Ð]¤Ë¤Þ¤ºÃíÌÜ¡£²Ã¤¨¤ÆÌ´½§¤¬¤¢¤ëº¡²Ö¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÝ¯ÅçÉÖÆ¬ <9353> [Åì¾Ú£Ó]¡¢º¡²Ö¶è¤ÎÎÙ¤Î¹Á¶è¤¬ËÜ¼Ò¤Î¿ùÂ¼ÁÒ¸Ë <9307> [Åì¾Ú£Ó]¤Ê¤É¤Ë»þÀÞÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤«¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«Ì´½§¤ËÍí¤ó¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢ÁÒ¸ËÂç¼ê¤Î¥è¥³¥ì¥¤ <2874> [Åì¾Ú£Ð]¤äºå¿À¹ÁÃÏÈ×¤Ç¹ÁÏÑ±¿Á÷¶ÈÂç¼ê¤ÎÂç±¿ <9363> [Åì¾Ú£Ó]¤Ê¤É¤Ë¤âÅê»ñ²È¤Î»ëÀþ¤ÏÇ®¤¤¡£
¡¡¾åÁÈ¤Î³ô²Á¤Ï¾å¾ìÍè¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¡£8·î12Æü¤Ë26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4～6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.0¡óÁý¤Î96²¯2100Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¤·¡¢¾å´ü·×²è¤Î163²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï60¡ó¶á¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢»³¶å¤Ï7·î30Æü¤Ë8940±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÆð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢8000±ß¶áÊÕ¤Ç¤Ï´è¶¯Å¸³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºùÅçÉÖ¤Ï¡¢7·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4～6·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤Ç¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3.7ÇÜ¤Î9200Ëü±ß¤ÈÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤ê¡¢¾å´ü·×²è¡Ê9000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶²á¤·¤¿¡£³ô²Á¤Ï9·î25Æü¤ËÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸å¤ÏÄ´À°¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì´½§´ØÏ¢¤È¤·¤Æ´¶±þÅÙ¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤À¤±¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥·¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9699> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤ÎÀ¾Èø¥ì¥ó¥È¥ªー¥ë¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÈ×¤ÎÁí¹ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎÁðÊ¬¤±¤Ç¡¢ËüÇî¤ËÂ³¤ÂçºåIR¤Ç¤Î³èÌö´üÂÔ¤¬Êç¤ë¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ë¶á¤¤ºé½§¡Ê¤µ¤¤·¤Þ¡¦½»Ç·¹¾¶è¡Ë¤Ç¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ3Ëü3000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯»ÜÀß¡ÖR¡õD¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£Æ±»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMICE´ØÏ¢»ö¶È¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤³¤ì¤â»×ÏÇ¤¬Æ¯¤¤½¤¦¡£À¾Èø¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢19Ç¯¤Ë°ËÆ£Ãé¾¦»ö <8001> [Åì¾Ú£Ð]¤«¤éÆ±ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡ü¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥«¥¸¥Î´ØÏ¢
¡¡ÂçºåIR»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥¸¥Î´ØÏ¢¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¥°¥íー¥êー <6457> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï²ßÊ¾½èÍýµ¡Âç¼ê¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¥á¥¤¥ó»Ô¾ì¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Í·µ»»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨³¤³°¤Ç¤Ï¥«¥¸¥Î¶È³¦¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤êÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¿·»æÊ¾ÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦À½ÉÊ¤Î¹¹¿·¤ä²þÂ¤ºî¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿Á°Ç¯Æ±´ü¤ÎÈ¿Æ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ41.6¡ó¸º¤Î215²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£³ô²Á¤Ï¡¢8·î7Æü¤Ë4025±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ìÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸å¤Ï¾å¾º°ìÉþ¤â¡¢3500±ß¿å½à¤Ç¤ÏÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ì´½§¤È¤â¶áµ÷Î¥¤È¤¤¤¨¤ëÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ë´üÂÔ¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ßÊ¾½èÍý¡¢¹Å²ß·×¿ôµ¡Âç¼ê¤Ç»æÊ¾´ÕÊÌµ¡¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ¶âÁ¬µ¡³£ <6418> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°»Ô¾ì¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¥«¥¸¥Î´ØÏ¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÅê»ñ²È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤À¡£¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°´üÈæ71.5¡ó¸º¤Î14²¯±ß¤ò·×²è¡£¥²ー¥ß¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¸«±Û¤·¤¿¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ¥³¥Þー¥·¥ã¥ëµÚ¤ÓÍ·µ»¾ì¸þ¤±µ¡´ï»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤ËÈ¼¤¦¹¹¿·¼ûÍ×¤¬°ì½ä¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£³ô²Á¤ÏÄìÃÍ·÷¤ÇÊý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£1000±ß¶áÊÕ¤Ç¤ÏÇä¤ê°µÎÏ¤¬Æ¯¤´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°»Ô¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Ì´½§¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÄ¹´ü»ëÅÀ¤Ç¡¢ÄìÃÍÇã¤¤Ì¯Ì£¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥¸¥Î¤ò½ä¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ½é¤ÎËÜ³ÊÅªIR»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ë»²²è¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥»¥¬¥µ¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6460> [Åì¾Ú£Ð]¤Ë¤âÃíÌÜ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥¸¥Î»ÜÀß¸þ¤±ÅÅ»Ò·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3625> [Åì¾Ú£Ç]¤Ê¤É¤Ë¤â³èÌö¤ÎÉñÂæ¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü²¸·Ã¼õ¤±¤ëµþºå£È£Ä¤Ê¤É
¡¡ÂçºåIR»ö¶È¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤âÅ¸³«Í½Äê¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼þÊÕ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£µþºå¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9045> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢´ØÀ¾2ÉÜ1¸©¤Ç¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥ãー¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È¤âÅ¸³«¡£´ØÀ¾ÃÏ°è¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ë½¸µÒÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Û¥Æ¥ëµþºå¤Ï¡¢Ì´½§¤Ë¶á¤¤JR¤æ¤áºéÀþ¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥·¥Æ¥£±ØÁ°¤Ç¡¢USJ¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëµþºå ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¿¥ïー¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢USJ¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç¿ôÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢Á°´üÈæ6.0¡óÁý¤Î446²¯±ß¤È3´üÏ¢Â³¤ÎºÇ¹â±×¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¸ú²Ì¤Çº£´ü¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ» <9044> [Åì¾Ú£Ð]¡¢Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ÇÂçºåÈ¯¾Í¤ÎÂçÎÓÁÈ <1802> [Åì¾Ú£Ð]¡¢·ÙÈ÷ÊÝ¾ã²ñ¼Ò¤Ç´ØÀ¾¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ëÅìÍÎ¥Æ¥Ã¥¯ <9686> [Åì¾Ú£Ó]¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹