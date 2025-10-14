¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¡¢¡ÈÎ¥º§¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ò²ó¸Ü¡¡²Öß·¹áºÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÀ°¤Ã¤Æ¤Í¡Á¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¶«¤Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÅ¾µ¡¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿2009Ç¯¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¸ÍÅÄ½á¡¢Á°ºÊ¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¤È¤ÎÌ¼¡õºÊ¡¦ËªÃ«Úç³¤¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤À¤Ê¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°æ¸ÍÅÄ¤ÎÈ¾À¸¤òÇ¯É½¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¡ÖÎ¥º§¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤¿°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡ÊÎ¥º§¤ÎÊ¸»ú¡Ë¤òÂÀ»ú½ñ¤¯¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡Ö2009Ç¯¤¬Àµ¼°¤ÊÎ¥º§¤«¤Ê¡£ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢¤ª»Å»öÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Î¥º§¤Î»þ´ü¤¬°ìÈÖË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÈÎ¥º§¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¿ØÆâ¡ÊÃÒÂ§¡Ë¤µ¤ó¤âÎ¥º§¤·¤Æ¡£¿Ø¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¿Ø¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡×¤È¹ðÇò¡£³Ú²°¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡ÖÎã¤ÎÏÃÍê¤à¤ï¡×¤ÈÎ¥º§¥È¡¼¥¯¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¸å¤ªÁ°¡Ê°æ¸ÍÅÄ¡Ë¤ËÊÖ¤¹¤«¤é¡¢Íî¤È¤·¤Æ¤ä¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªÂê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÃÊ¼è¤êÄÌ¤ê¤ÎÎ¥º§¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤â¡Ö¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ë¥¦¥±¤Æ¥¦¥±¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¡ÊºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ë²¶¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÏÃ¤¹·Ý¿ÍÂ¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿á¤ÃÀÚ¤ì¤ëÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëß·Éô¤¬¡¢Àè·îÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÐÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î²Öß·¹áºÚ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¨¡Á¥Á¥é¥Á¥é¡¢²Öß·¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡£¤³¤ì¤Ë²Öß·¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÀ°¤Ã¤Æ¤Í¡Á¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤ÏÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤È2005Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2006Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2022Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤ÈºÆº§¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯7·î¤ËËªÃ«¤ÏÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
