ºÙÌîÀ²¿Ã¡¢¡ãHaruomi Hosono Live 2025¡äÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê
ºÙÌîÀ²¿Ã¤¬¡¢Ç¯Ëö¤ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë¤ÈZepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡ãHaruomi Hosono Live 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯7·î19Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦Royal Festival Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÈ¿¶Á¤ò¡È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡É¤·¤¿9·î¤ÎÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¸ø±é¡ãHaruomi Hosono - I¡Çm back from London!¡ä¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
◾️¡ãHaruomi Hosono Live 2025¡ä
½Ð±é¼Ô¡§ºÙÌîÀ²⾂ with ¤¯¤¯¤¯(¸¶⽥°ê⼦¡¦⾓Æ¼¿¿¼Â)¡¢ ¥·¥ã¥Ã¥Ý(Ê¡¸¶⾳¡¦ºÙÌîÍªÂÀ)¡¢³¤⽼¸¶ñ¥
¡¦Âçºå
2025Ç¯ 12⽉8⽇¡Ê⽉¡ËZepp Namba(OSAKA)¡¡³«¾ì18:00 ³«±é19:00
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ/DÊÌ\600¡Ë/2F»ØÄêÀÊ¡§8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ/DÊÌ\600¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL 0570-200-888¡ÊÊ¿⽇¡¦⼟ÍË 11:00¡Á16:00¡Ë
¡¦Åìµþ
2025Ç¯ 12⽉26⽇¡Ê⾦¡ËZepp Shinjuku (TOKYO)¡¡³«¾ì18:00 ³«±é19:00
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ/DÊÌ\600¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§³ô¼°²ñ¼ÒInsideMusic¡¡Mail info@insidemusic.jp
¼çºÅ¡§Medium, inc
À©ºî¡§KAKUBARHYTHM
¶¨ÎÏ¡§Sony Music Entertainment (Japan) Inc.
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
¾ðÊó²ò¶Ø¡§10·î14Æü¡Ê⽕¡Ë19:00¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè⾏¡§10·î14Æü¡Ê⽕¡Ë19:00¡Á10·î19Æü¡Ê⽇¡Ë23:59
¾ðÊó²ò¶Ø¡§10·î24Æü¡Ê⾦¡Ë19:00¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè⾏¡§10·î24Æü¡Ê⾦¡Ë19:00¡Á10·î31Æü¡Ê⾦¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/hosonoharuomi/
¢¨3ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹Ø⼊Ëç¿ôÀ©¸Â¡§2Ëç
¢¨Ã¢¤·»ØÄêÀÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ª⼦ÍÍ¤ÎÉ¨¾å¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤ª1⼈ÍÍ1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°7¥¿¥¤¥È¥ë
¡¦¡ØHoSoNoVa¡Ù[½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60377 / 4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØHeavenly Music¡Ù [½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60378 / 4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØFLYING SAUCER 1947¡Ù [½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60379 / 4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¨ËÜºî¤Ï¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉ½µ¡§¡ÖHARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS¡×¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ØHOCHONO HOUSE¡Ù [½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60380 / 4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØËü°ú¤²ÈÂ² ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡Ù [½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60381 / 4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØMusic for Films 2020-2021¡Ù[½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60382 / 4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¤¢¤á¤ê¤« / Hosono Haruomi Live in US 2019¡Ù [½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°] [2LP]¡¡VIJL-60383¡Á60384 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Í½Ìó
https://www.jvcmusic.co.jp/hosono/Linkall/analog.html
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¥¢¥Ê¥í¥°8¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡ÊºÆ¥×¥ì¥¹¡Ë
¡¦¡ØHoSoNoVa¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]¡¡VIJL-60233 / 4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØHeavenly Music¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]VIJL-60234 / 4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØVu Jà Dé¡Ù[¥¢¥Ê¥í¥°] [2LP]VIJL-60235¡Á60236 / 5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØFLYING SAUCER 1947¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]VIJL-60255 / 4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ËÜºî¤Ï¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉ½µ¡§¡ÖHARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS¡×¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ØHOCHONO HOUSE¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]VIJL-60196 / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØËü°ú¤²ÈÂ² ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [LP] VIJL-60210 / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØMusic for Films 2020-2021¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [LP]VIJL-60275 / 4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¤¢¤á¤ê¤« / Hosono Haruomi Live in US 2019¡Ù [¥¢¥Ê¥í¥°] [2LP]¡¡VIJL-60385¡Á60386 / 5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
