¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡ÖÂ¨ºÂ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¼éÈ÷¿Ø¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡ËþÎÝ¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡ÖÃæ¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡×
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
1ÅÀº¹¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢4²ó¤Ëµ¯¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
0-0¤Î4²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¤Î¹¥µ¡¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¥¯¥¤¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤«¤éÂçÈôµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤ÎÂÇµå¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¡¢°ìÅÙ¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÎÁ°¤ËËÜÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¡£2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤ÏÊáµå¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Êá¼ê¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò3ÎÝ¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢ÄÁ¤·¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥í¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Í¡£Áö¼Ô¤¬¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤¬Ìîµå¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤³¤ÇÈó¾ï¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¼éÈ÷¿Ø¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ë¤ÏÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÃÎÀ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³°Ìî¼ê¡×¤È·üÌ¿¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤¬¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÈÂ¾¤ËÅê¤²¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜÎÝ¤ØÅê¤²¤í¡É¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£Áö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ØÁö¤ë¤Î¤òÈà¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤È¥×¥ì¡¼¤òÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤â¸ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤À¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤ò¤ß¤»¤¿¼éÈ÷¿Ø¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£