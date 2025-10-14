MON7A¡¢m-flo¡¦¡ùTaku Takahashi¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHEA7EN (¡ùTaku Takahashi Remix)¡×ÇÛ¿®·èÄê
MON7A¤¬¡¢m-flo¡¦¡ùTaku Takahashi¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHEA7EN (¡ùTaku Takahashi Remix)¡×¤ò10·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤ÎAKASAKI¤Ë¤è¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡ùTaku Takahashi¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÁØßê¤Ó¤ä¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️MON7A ¥³¥á¥ó¥È
Taku¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª²¶¤ÎÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤HEA7EN¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
◾️¡ùTaku Takahashi ¥³¥á¥ó¥È
²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤Îßê¤á¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÊÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£MON7A¤µ¤óËÜ¿Í¤È¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥¦¥ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿§¡¹¤ÈÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¡¢¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¶Êºî¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MON7A¤Ï¡¢12·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ë¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢12·î6Æü¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ã¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ä¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ¡ãSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè2ÃÆ¡ÖHEA7EN (¡ùTaku Takahashi Remix)¡×
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/MON7A_HEA7EN_remix
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1ÃÆ¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡ÊAKASAKI Remix¡Ë¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/MON7A_Taxi_remix
◾️¡ãMON7A 1st FAN MEETING ¡ÈON!¡É ¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda
OPEN 17:00 / START 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê \3,777¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¡¦LINE ºÇÂ®Àè¹Ô
¼õÉÕ¡§10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë21:00¡Á10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
URL¡§https://eplus.jp/mon7a/line/
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô
¼õÉÕ¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 ¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
URL¡§https://eplus.jp/mon7a/
