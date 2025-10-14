ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¡900Ëü±ß¤«¤±¤Æ¼«Âð¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÉôÄ´¤Ù¤Æ¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï»á¡Ê38¡Ë¤¬900Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¼«Âð¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËêÌî»á¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ê¶âÍË¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸åÇÚ¤È¤Î¿©»ö¤Ë1¥«·î¤ËÌó200Ëü±ß»È¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¤Ë¥Ò¥Î¥É÷Ï¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£Íá¼¼¤ËÅòÁ¥¤¬2¤Ä¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Ò¥Î¥²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÉôÄ´¤Ù¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÎÙ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤ï¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Íá¼¼¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤âÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾ÈÌÀ¤¬¡Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êÁ´Éô¤Ç900Ëü±ß¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÅòÁ¥¤¬2¤Ä¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¤Ä¤ò¿åÉ÷Ï¤¤Ë¤·¤Æ¸òÂåÍá¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤Ë³°µ¤Íá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£