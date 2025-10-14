¡È¤À¤Þ¤·¥¹¥¥ã¥ó¡É¤Ç¡Ä¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀàÅð¤Î½Ö´Ö¡¡¡Ö¡Ø¤É¤¦¤»¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡ÙÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×°¼Á¼ê¸ý¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼ÅÜ¤ê¡¡Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è
Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âµé¥Á¥ç¥³Å¥ËÀ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¿¼Ìë¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿1¿Í¤ÎÃË¡£
Ãª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥ì¥¸¤Ø¡£
¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1È¢4000±ß¤Û¤É¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¸¤Î²èÌÌ¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï498±ß¤Î¥µ¥é¥ß1ÅÀ¤Î¤ß¡£
ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤â¡¢ÃË¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¥ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï·ë¶É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¹¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î°¼Á¤Ê¼ê¸ý¤ËÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¡ÊÃË¤Ï¡Ë¥µ¥é¥ß¤ò¾å¤Ë¤«¤Ö¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ã¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¹¥¥ã¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¤É¤¦¤»Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡ÙÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍ¾·×Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÈ¿Í¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Ïº£¸å¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£