¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¡¢12·î18Æü¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»
¥á¥ë¥«¥ê¤Ï10·î14Æü¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¤Ï¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¡×¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯3·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î½ªÎ»¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·µ¬Êç½¸·ÇºÜ¤â12·î18Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£Á°¤â¤Ã¤ÆÊç½¸³«»Ï¤µ¤ì¤ëµá¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½ª¶ÐÌ³³«»ÏÆü¤Ï12·î18Æü¤Þ¤Ç¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³Ê¬¤Ï11·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢10·î1Æü°Ê¹ß¤Î¶ÐÌ³Ê¬¤Ï12·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥ë¡¼¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¶ÐÂÕ½¤Àµ°ÍÍê¤òÁ´¤Æ¾µÇ§¤·µëÍ¿³ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ð¸î¡¦°åÎÅ´ØÏ¢¤Îµá¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µá¿ÍÏ¢·È¤ÎÄó·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¥ã¥ê¥ª¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥ª¥¹1DAY¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
