¤¯¤é¼÷»Ê¤ÇµÒ¤¬ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢»³·Á¡¡SNS¤ÇÆ°²è³È»¶
¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï14Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î¡Ö»³·ÁÆî´ÛÅ¹¡×¤ÇÍèÅ¹µÒ¤¬¥ì¡¼¥ó¾å¤Î¤¹¤·¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢³È»¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢·Ù»¡¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤ÏÍèÅ¹µÒ¤¬¥ì¡¼¥ó¾å¤Î¤¹¤·¤òÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤æº¹¤·¤«¤éÄ¾ÀÜ¤·¤ç¤¦¤æ¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤Î¥ì¡¼¥ó¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÏµÒ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸ò´¹¤·¡¢ÍÆ´ï¤â¾ÃÆÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£