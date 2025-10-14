¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¿Ø±Ä¤ÎÅê¹Æ°ÍÍêÌäÂê¡¢Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼»öÌ³½ê¤¬¼Õºá¡ÖÎãÊ¸°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤ÏÅö¼Ò½¾¶È°÷¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®ÀôÇÀÁê¤Î¿Ø±Ä¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¿Ø±ÄÆâ¤Ç°ÍÍê¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾¾ÅÄ³¾»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡×¤Ï£±£´Æü¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎãÊ¸°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤Î¾¾ÅÄ»áÌ¾¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎãÊ¸°Æ¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢£Ó£Î£Ó±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÑÍýµ¬Äê¤ÎºöÄê¤ä¡¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¾®Àô»á¿Ø±Ä¤ÎÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ë¸ÀµÚ¡£ËÒÅç»á¤Î»öÌ³½ê¤ÏÎãÊ¸¤ò³Æ»öÌ³½ê¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËÒÅç»á¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤òºîÀ®¤·¡¢Åê¹Æ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëµ»ö¤ÎµºÜ¤Ï¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£