¡Ö³¹¤Î¥¬¥é°¤¯¸«¤¨¤ë¡×ÃÏ¸µ°é¤Á¤Î»Ò¶¡¤â¶ì¾Ð¤¤¡ÄÃæÌÜ¹õ±Ø¼þÊÕ¤Ç¡ÈÍî½ñ¤¡É37¥«½ê¡¡½»Ì±¡ÈÉÔ²÷´¶¡É¡¡Íî½ñ¤¤Ë¡È¥¢¡¼¥È¡É¤ÇÂÐ¹³¤â¡¡·Ù»ëÄ£¤âÁÜºº
Íî½ñ¤¤À¤é¤±¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ä¥Ó¥ë¤ÎÊÉ¡£
¤³¤¦¤·¤¿Íî½ñ¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºù¤ÎÌ¾½ê¡¦ÌÜ¹õÀî¤¬Î®¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡£
±ØÁ°¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Î³Æ½ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÍî½ñ¤¡£
½ÕÀè¤Ë¤Ï¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¦ÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íî½ñ¤¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊÉ¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤ä¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢³¹¤Î»ê¤ë½ê¤ËÍî½ñ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÃæÌÜ¹õ±Ø¼þÊÕ¤Î37¥«½ê¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ËÍî½ñ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¸²ÖÅ¹¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Ìë¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê°ìÂÓ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Íî½ñ¤¤À¤é¤±¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£µö²Ä¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡£¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¤Ç¤¹¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÃæÌÜ¹õ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ´é¤Ç¤¹¡£
ÃæÌÜ¹õ°é¤Á¤Î»Ò¶¡¤«¤é¤Ï¡Ö³¹¤Î¥¬¥é¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî½ñ¤¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
NPOË¡¿Í¡Ö365¥Ö¥ó¥Î¥¤¥Á¡×¤¬¡¢µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿Ìó80¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊÉ¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤È°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
365¥Ö¥ó¥Î¥¤¥Á¡¦ÅÄÂ¼Í¦µ¤¤µ¤ó¡§
ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾Ã¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¸µ¤ÎÍî½ñ¤¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¡£µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Î¸¡µó¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£