¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÞ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡ª ¡È»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î´é¥Ñ¥ó¥Á¡É¤Ë¤Ë¤¸¤àÇ¤«¤é¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
µ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤¿»þ¤À¤±µ¤¤Þ¤Þ¤Ë´Å¤¨¡¢ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤Î¤¬Ç¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìµ¸À¤Î¡Ö¥Í¥³°µ¡×¤Ë´°ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡Øº£Æü¤â¥Í¥³ÍÍ¤Î°µ¤¬¶¯¤¤¡Ù¡Ê¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤ÎÆü¾ï¤ä¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÊÇ¤Î¿´Íý¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿ÇÌ¡²è¤À¡£
¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤º¡¢ÌÜÎÏ¤äÂÖÅÙ¤Ç»ô¤¤¼ç¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡Ö¥Í¥³°µ¡×¡£ËÜºî¤Çºî¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦ÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ì¡²è¤Ç¤ÏÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡Ë¡§»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬»£¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Í¥³ÍÍ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¿Í´ÖÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤â¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡Ö¥Í¥³°µ¡×¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜºî¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ÄÞ¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦¹ÔÆ°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£
¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤ò´µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¯¥í¥Í¥³¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ÔÆ°¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈËí¸µ¤Ç¡¢»ä¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´é¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç°µ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Í¥³ÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬ÉÔËþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Í¥³°µ¡×¤ò¤«¤±¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°¦Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡§¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¡¢°¦¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤á¤ó¤É¤¯¤µ¡¼¡¼¡¼¡ª ¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¡© ¤¨¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª ¤Ê¤Ë¤½¤ì¡¼¡¼¡¼¡ª ¤ä¤À¤¡¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤â´¶¤¸¡¢¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¥Á¥å¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
