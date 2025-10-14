¡ÚZARA¤Î½©Åß¡Û¤¬²Ä°¦¤¤¡ª Âç¿Í¥³ー¥Ç¤¬¤³¤Ê¤ì¤½¤¦♡¡Ö¿·ºî¥È¥Ã¥×¥¹¡×
²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¤Î»þ´ü¡¢ÍÎÉþ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤é¤ª»Å»ö¥·ー¥ó¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¿·ºî¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥Í¥¤¥Óー¤ä¥°¥êー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£½©Åß¤ÏZARA¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥Ý¥í¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥À¥Ö¥ë¥ì¥¤¥äー¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬1Ëç¤Ç³ð¤¤¡¢¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¶ßÉÕ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤ÇÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¤â¡¢Âç¿Í¤Î¹¤È´¤±¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¡ý
¥±ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½÷À¤é¤·¤¤¥»ー¥¿ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥±ー¥×¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥°¥êー¥ó¤¬¡¢½©Åß¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥»ー¥¿ー¡£¤Þ¤ë¤Ç¥±ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥É¥¹¥êー¥Ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Âµ¤ÏÉª²¼¤Þ¤Ç¤ÎÃ»¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M