¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë½éÀï¤ò2-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉÔ¿¶¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç³«Ëë¤·¤¿NLCS¡£ÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡3µåÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë°Ê³°¤Ï¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ï8µåÌÜ¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Î5µå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2ÂÇÀÊ¤Ç13µå¤òÁê¼êÅê¼ê¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.056¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢NLCS¤Ç¤ÎÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤À¡£
¡¡Âè2ÂÇÀÊ½ªÎ»¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢1ÂÇÀÊ¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ3µåÌ¤Ëþ¡Ê20ÂÇÀÊ¤Ç59µå¡Ë¤·¤«Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ìë¤Ï´û¤Ë13µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê»Íµå1¡¢¥Õ¥é¥¤1¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï1ÂÇÀÊ¤¢¤¿¤ê¡Ö2.95µå¡×¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè3¡¢5ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇÂè4ÂÇÀÊ¤Ï3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ì¥´¥í¡£3ÂÇÀÊ¤Ç·×16µå¡¢1ÂÇÀÊ¤¢¤¿¤ê¡Ö5.33µå¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2Àï¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬»³ËÜ¤ò±ç¸î¤¹¤ë¡£
